FW-OLL: Abschlussbericht zum Großbrand in der Gemeinde Hatten

Munderloh (ots) - Nach fast 23 Stunden intensiver Einsatzmaßnahmen nähert sich der Großeinsatz am Gewerbepark Munderloh in der Gemeinde Hatten seinem Ende. Das Feuer, das am Freitagabend gegen 22:00 Uhr auf dem Gelände eines Autoverwertungsbetriebs ausgebrochen war, konnte über den heutigen Tag hinweg weitestgehend gelöscht werden. Die Einsatzkräfte waren dabei erneut stark gefordert. Über den gesamten Samstag ...

mehr