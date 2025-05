Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: 770 Stufen bis zum Ziel, Huntloser Feuerwehrmann bezwingt Park Inn Hotel in Berlin

Landkreis Oldenburg (ots)

Es ist eine der Herausforderungen, vor denen Feuerwehrleute weltweit den größten Respekt haben. Brandeinsätze in den oberen Etagen von hohen Gebäuden. Denn dann heißt es schnell zu sein und mit dem geschulterten, mehrere Kilo schweren Atemschutzgerät, die Treppenstufen hoch bis zum Brandherd zu erklimmen. Eine besonders schweißtreibende Aufgabe, die den Feuerwehrleuten ein hohes Maß an Fitness abverlangt.

Aus den Trainings für solche Situationen haben sich in zahlreichen Metropolen sogenannte "Firefighter Stairruns" entwickelt. Feuerwehrleute begeben sich in den Wettbewerb, welches Zweierteam unter Atemschutz die Stufen bis zur Spitze des Gebäudes am schnellsten absolviert.

Eine der populärsten Veranstaltungen dieser Art ist der Berliner Firefighter Stairrun. Am Samstag, den 17.05.2025 wurde dieser zum 13. Mal von der Betriebssportgemeinschaft Berliner Feuerwehr e.V. ausgerichtet. Austragungsort war, wie in den Jahren zuvor, das geschichtsträchtige Park Inn Hotel direkt am Berliner Alexanderplatz. Die Teams, die es hier nach kräftezehrenden 770 Stufen bis auf die Aussichtsplattform in der 39. Etage des Hotels geschafft hatten, wurden mit einem Panoramablick über Berlin belohnt.

Diesen Ausblick genossen in diesem Jahr auch Nils Hesselmann (23) von der Feuerwehr Huntlosen und sein Kommilitone Friedrich Betker (21), Mitglied der Feuerwehr Neuhardenberg. Die beiden studieren Gefahrenabwehr an der HAW Hamburg.

Gemeinsam nahmen sie nun die sportliche Herausforderung an und gingen beim Berliner Firefighter Stairrun als eines von rund 350 Teams aus aller Welt an den Start. Und so standen die beiden am Ende erschöpft, aber zufrieden auf dem Dach des 110 m hohen Hotels und genossen den tollen Ausblick, bevor es wieder in aller Ruhe nach unten ging.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell