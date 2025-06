POL-PDKO: Schnuppertage Polizei Boppard im August

Lahnstein (ots) - Am 09.06.2025 gegen 03:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Niederlahnstein einzubrechen. Entsprechende Spuren konnten festgestellt und gesichert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lahnstein zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Polizeiinspektion Lahnstein Telefon: 02621-913 ...

