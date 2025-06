Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

St. Sebastian (ots)

Am Dienstag, den 11.06.2025 gegen 12:20 Uhr kam es in der Ortslage St. Sebastian zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Koblenzer Straße in die Kesselheimer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache überfuhr der 85-jährige Fahrer die Kesselheimer Straße im Einmündungsbereich und kollidierte dort mit einem geparkten PKW. Der 85-jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug und wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden und mussten beide abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, etwa eine Stunde, war die Kesselheimer Straße komplett gesperrt. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst und die freiwillige Feuerwehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell