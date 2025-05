Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mönchengladbach-Geistenbeck, 16.05.2025, 19:09 Uhr, Reststrauch (ots)

Der Feuerwehr Mönchengladbach wurde am heutigen Abend ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Reststrauch, Anschlussstelle BAB 61, Fahrtrichtung Venlo gemeldet. Vor Ort konnten die ersteintreffenden Einsatzkräfte die gemeldete Lage bestätigen. Es war zu einer Kollision zweier PKWs gekommen. In einem der PKW war neben dem Fahrer auch ein Hund. Dieser hatte keine sichtbaren Verletzungen erlitten. Beide beteiligten Fahrer haben vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Fahrzeuge bereits eigenständig verlassen. Ein Notarzt hat beide Personen vor Ort untersucht. Beide sind durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in zwei nahegelegene Krankenhäuser transportiert worden. Die Feuerwehr hat die Fahrzeugbatterien abgeklemmt, um mögliche Gefahren auszuschließen. Es kam zu einer erheblichen Störung des Verkehrs an der Einsatzstelle . Der Hund ist durch Angehörige an der Einsatzstelle abgeholt worden.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), eine Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

