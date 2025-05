Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder verhindert Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Gladbach, 15.05.2024, 17:23 Uhr, An der Flieschermühle (ots)

Am heutigen Nachmittag rückte die Feuerwehr aus weil Bewohner in einem Treppenraum Brandgeruch wahrgenommen und das akustische Signal eines Rauchwarnmelders gehört hatten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Geruch von angebranntem Essen im Treppenraum wahrnehmbar. Da unklar war, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden, verschaffte sich die Feuerwehr umgehend und gewaltfrei Zugang zur leicht verrauchten Wohnung.

In der Wohnung wurde der Bewohner aufgefunden, der aufgrund eines medizinischen Notfalls nicht mehr in der Lage gewesen war, die Türe zu öffnen. Die Einsatzkräfte retteten den Mann aus der Wohnung und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Ein Notarzt sowie Personal des Rettungsdienstes versorgten den Patienten und transportierten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Parallel wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit.

Die Ursache der Rauchentwicklung war angebranntes Essen in einem Backofen um das sich der Bewohner aufgrund des Notfalls nicht mehr hatte kümmern können.

Die Feuerwehr Mönchengladbach weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, wie wichtig Rauchwarnmelder sind. Ohne die frühe Warnung durch das Gerät und das vorbildliche Verhalten der Nachbarn hätte der Vorfall deutlich schlimmer ausgehen können.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell