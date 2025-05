Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Personen - darunter drei Kinder

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheydt, 12.05.2025, 11:58 Uhr, Friedrich-Ebert-Straße (ots)

Am heutigen Mittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße. Ein mit fünf Personen besetzter Pkw - Mutter, Vater sowie drei Kinder - geriet außer Kontrolle und prallte gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein weiteres geparktes Auto geschoben.

In dem zuletzt getroffenen Fahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt eine Person, die glücklicherweise unverletzt blieb. Alle Insassen des PKW wurden vom Rettungsdienst untersucht und vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab und klemmte die Fahrzeugbatterien ab, um mögliche Gefahren auszuschließen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur weiteren Unfallaufnahme an die Polizei übergeben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell