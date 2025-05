Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfälle auf der BAB A52: Vier verletzte Personen

Mönchengladbach-BAB A52, 17:26 Uhr, zwischen Anschlussstellen MG-Nord und MG-Neuwerk (ots)

Am frühen Sonntagabend ereigneten sich auf der BAB A52 in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen den Anschlussstellen MG-Nord und MG-Neuwerk zwei Verkehrsunfälle, die kurz hintereinander auf der linken Fahrspur passierten. Beim ersten Unfall waren sechs Pkw mit insgesamt 15 betroffenen Personen beteiligt. Etwa 200 Meter dahinter kam es zu einem weiteren Unfall, in den vier Pkw mit insgesamt 12 Personen verwickelt waren. Die Feuerwehr übernahm die medizinische Sichtung und Erstversorgung aller betroffenen Personen. Vier Verletzte - drei Erwachsene und ein Kind - wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zusätzlich liefen bei zwei der beteiligten Fahrzeuge Betriebsmittel aus, die durch die Einsatzkräfte mit Bindemittel aufgenommen wurden. Zur Gefahrenabwehr wurden die Batterien dieser Fahrzeuge abgeklemmt. An beiden Unfallstellen stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher. Aufgrund der umfangreichen Rettungs- und Absperrmaßnahmen kam es auf der A52 in Richtung Düsseldorf zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr möchte darauf hinweisen, wie wichtig es ist, eine Rettungsgasse zu bilden und diese dauerhaft freizuhalten. Nur so können der Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr schnell an den Einsatzort gelangen und effektiv Hilfe leisten.

Alarmierte Einsatzkräfte waren das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, fünf Rettungswagen und zwei Notärzte sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell