POL-PDKO: Fahrraddiebstahl aus Garage eines Mehrparteienhauses

Bendorf (ots) - Am Samstag, den 07.06.2025 kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B42 bei Bendorf. Der alleinbeteiligte PKW kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Abfahrt Bendorf Süd nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen, wo das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf PHK Floeth Telefon: 02622-94020 Pressemeldungen der Polizei ...

