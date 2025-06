Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Dachsenhausen - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Vormittag des 06.06.2025 kam es im Zeitraum zwischen 07:30 bis 13:00 Uhr in der Ortslage Dachsenhausen zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Bis dato unbekannte Täterschaft konnte sich gewaltsam Zugang zum bewohnten Objekt verschaffen. Anschließend wurden Wertgegenstände und Bargeld entwendet.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Lahnstein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell