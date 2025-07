Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250724.6 Marne: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Marne (ots)

Am Mittwochabend ist es in Marne zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen, an ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden.

Gegen 18.30 Uhr war eine 40-Jährige in Begleitung ihrer Familie in einem VW auf der Wilhelmstraße in Richtung Nordseestraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 61 kam ihr ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen, das ihre Fahrspur nutzte, um geparkten Autos auszuweichen. Um eine Kollision mit dem Entgegenkommenden zu verhindern, lenkte die Frau ihren Passat über den Kantstein auf den Geh- und Radweg, wobei ein Reifen des Fahrzeugs platzte und wodurch die Dithmarscherin leichte Verletzungen erlitt. Der Unfallverursacher setzte nach dem Vorfall seinen Weg unbeirrt fort.

Laut der Anzeigenden handelte es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um eine schwarze Limousine, Kombi, mit silberfarbenem Dachträger und silberfarbenem Kühlergrill. Wer Hinweise zu diesem Wagen oder zu seinem Fahrer geben kann, sollte sich mit der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 /95070 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

