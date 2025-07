Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Firmen betroffen - Diebstähle aus mehreren Transportern sowie einer Werkshalle

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (01.07.) wurde die Polizei gegen 06:20 Uhr zu einem Firmengelände in die Hermann-Löns-Straße in Gronau gerufen. Mitarbeiter der dort ansässigen Firma hatten zuvor Beschädigungen an mehreren ihrer Transporter festgestellt.

Die Mitarbeiter führten die alarmierten Polizisten bei Eintreffen zu einem Parkplatz im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes. An insgesamt fünf dort abgestellten Transportern wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und die Ladeflächen nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter diverse elektronische Geräte und Maschinen der Marken Hilti und Honda mit einem geschätzten Gesamtwert im oberen vierstelligen Bereich. An einem weiteren Transporter stellten die Polizisten zwar Beschädigungen fest, augenscheinlich wurde bei diesem Fahrzeug jedoch nichts entwendet. Laut Aussagen der Mitarbeiter seien die Transporter am Vortag (30.06.) gegen 15:30 Uhr durch die Mitarbeiter auf dem Parkplatz geparkt worden.

Fast zeitgleich zu dem Einsatz am Dienstagmorgen in der Hermann-Löns-Straße wurden Beamte des Bezirksdienstes gegen 06:00 Uhr zu einer weiteren Firma im Stadtteil Frankenforst gerufen. Unbekannte Täter hatten sich zuvor Zutritt zum Firmengelände in der Ernst-Reuter-Straße verschafft und einen im Innenhof abgestellten Firmenwagen der Marke Ford beschädigt. Offenbar gelangten die Täter hier jedoch nicht in den Transporter und erlangten somit keine Beute.

Während der Anzeigenaufnahme stellte der Inhaber der Firma jedoch fest, dass die Täter augenscheinlich in die angrenzende Werkshalle eingedrungen waren. Hier seien diverse Geräte entwendet worden. Der genaue Wert der Gegenstände konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden.

In beiden Fällen nahmen die Polizisten jeweils entsprechende Strafanzeigen auf. Die Polizei Rhein-Berg sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Hinweise zu den Taten in Gronau und Frankenforst geben können. Weitere Informationen hierzu werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell