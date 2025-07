Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zeugenaufruf nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser

Odenthal (ots)

Gestern Morgen (30.06.) ist die Polizei zu zwei Tatorten in Odenthal gerufen worden. An einem Tatort scheiterten die Einbrecher bei ihrem Vorhaben, an einem weiteren entwendeten sie Bargeld und eine Kreditkarte.

Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr am Vortag (29.06.) und dem besagten Morgen gegen 09:15 Uhr haben Unbekannte augenscheinlich versucht, durch Hebeln an der Hauseingangstür und der Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße An der Scherf im Ortsteil Klasmühle, gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen. Sie gelangten nicht in das Haus und scheiterten an ihrem Vorhaben.

Zwischen 23:15 Uhr abends und 07:00 Uhr morgens in der gleichen Nacht waren Einbrecher zudem an einem Einfamilienhaus in der Straße Heiderhof im Ortsteil Holz aktiv. Hier gelang es ihnen offenbar ein Kellerfenster aufzubrechen, in das Haus einzusteigen und im Haus mehrere Räume zu durchsuchen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich sowie eine Kreditkarte entwendet.

Nach Aufnahme entsprechender Strafanzeigen wurde der Erkennungsdienst zu beiden Tatorten gerufen, um eine Spurensicherung vorzunehmen. Wer möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat, wendet sich bitte an das ermittelnde Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0.

Eine kostenlose unverbindliche Beratung der Kriminalprävention zum Schutz vor Einbrüchen, auch bei Ihnen zuhause vor Ort, erhalten Sie unter Tel. 02202 205-444 bzw. nach Anmeldung per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell