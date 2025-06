Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Pkw-Aufbrüche am Wochenende

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwei Fahrzeuge in Bergisch Gladbach aufgebrochen. Bei beiden Fahrzeugen waren die Scheiben eingeschlagen worden. In einem Fall gingen die unbekannten Täter leer aus, in dem anderen Fall erbeuteten sie Werkzeug.

Am Sonntag (29.06.) wurde die Polizei in die Paffrather Straße gerufen. Dort fand sie einen geparkten Pkw vor, dessen hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Der Halter des Pkw der Marke Renault gab an, dass am Abend zuvor, gegen 18:00, noch alles in Ordnung gewesen sei. Am Mittag des nächsten Tages, gegen 12:30 Uhr, bemerkte er den Schaden und rief die Polizei. Aus seinem Pkw sei nichts entwendet worden.

Ebenfalls gestern wurde die Polizei in den Stadtteil Moitzfeld gerufen. Unbekannte hatten die Seitenscheibe eines Pkw im Rotdornweg aufgebrochen und eine Tasche aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. In der Tasche befand sich Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Der Halter des Pkw der Marke Ford hatte den Wagen am Freitag (27.06.) gegen 16:00 Uhr am Rotdornweg abgestellt. Als er am Sonntag gegen 11:00 Uhr zurückkehrte, bemerkte er die Beschädigung an seinem Pkw und den Diebstahl der Werkzeugtasche.

Zeugen, die zu den Pkw-Aufbrüchen Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rhein-Berg unter der 02202 205-0 zu melden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell