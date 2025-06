Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Schwerverletzter Motorradfahrer bei Auffahrunfall

Wermelskirchen (ots)

Am Sonntagnachmittag (29.06.), gegen 15:00 Uhr, ist es auf der L 101 in Höhe Lüdorf zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt worden ist.

Ein 57-jähriger Wermelskirchener war mit seinem Pkw der Marke BMW von Dabringhausen in Richtung Odenthal-Altenberg unterwegs und beabsichtigte nach links in die Straße Lüdorf abzubiegen, so dass er den Fahrtrichtungsanzeiger betätigte und seine Geschwindigkeit bis zum Stillstand verringerte.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte das ein hinter ihm fahrender 23-jähriger Bergisch Gladbacher auf einem Motorrad der Marke KTM zu spät, versuchte noch auszuweichen, stieß dann aber gegen das Heck des Pkw.

Er stürzte in den angrenzenden Grünstreifen und wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das Motorrad musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf circa 4.000 Euro geschätzt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell