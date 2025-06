Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Sattelzug kollidiert mit Transporter - Zwei Personen verletzt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Overath (ots)

Gestern Morgen (26.06.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Mucher Straße (L 312) zwischen Overath und Marialinden, bei dem eine Sattelzugmaschine mit einem Transporter kollidierte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten befanden sich die Unfallbeteiligten bereits außerhalb ihrer Fahrzeuge und waren ansprechbar.

Laut Aussagen des 57-jährigen Fahrers des Sattelzuges befuhr er gegen 07:30 Uhr die Mucher Straße aus Marialinden kommend in Fahrtrichtung Overath. In einer S-Kurve verlor der Auflieger des Sattelzuges vermutlich aufgrund der abschüssigen Fahrbahn die Bodenhaftung und geriet in den Gegenverkehr. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm jedoch ein 23-jähriger Overather in seinem Transporter der Marke VW entgegen.

Wenige Sekunden später nahm der 57-Jährige einen lauten Knall wahr und sah im Rückspiegel, dass der Auflieger seines Sattelzuges mit dem VW kollidiert war. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Transporter von seiner Fahrspur ab und prallte gegen die seitlich der Fahrbahn befindliche Leitplanke.

Der 23-jährige Fahrer des VW wurde bei dem Zusammenstoß schwer, sein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt. Der Transporter wurde bei dem Unfall stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste durch eine entsprechende Firma abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Mucher Straße zeitweise für rund zweieinhalb Stunden beidseitig gesperrt werden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell