Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zweiradfahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Heute Mittag (26.06.) erschien eine 12-jährige Bergisch Gladbacherin in Begleitung eines Elternteils bei der Polizeiwache Bergisch Gladbach und erstattete eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die nähere Hinweise zu dem flüchtigen Zweiradfahrer geben können.

Laut dem Mädchen befuhr sie mit ihrem roten Fahrrad am Morgen gegen 07:30 Uhr die Straße "Alter Traßweg" in Fahrtrichtung Saaler Mühle. Auf dieser Strecke sei ihr ein schwarzes Motorrad oder ein Motorroller entgegengekommen und habe sie am Lenkrad touchiert. Durch den kurzen Zusammenstoß geriet die 12-Jährige aus dem Gleichgewicht und verletzte sich leicht an ihrer Hand und im Gesicht. Der unbekannte Zweiradfahrer setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort und ließ das Mädchen zurück. Der Fahrer habe zur Tatzeit schwarze Kleidung sowie einen Motorradhelm getragen.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu dem Unfall oder dem flüchtigen Zweiradfahrer geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell