Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer übersieht Hydranten und verletzt sich

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei ein Unfall mit einem verletzten Radfahrer aus der Donnersbergstraße gemeldet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Radfahrer gegen 7 Uhr in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. Im Baustellenbereich übersah er offenbar einen aus der Fahrbahn ragenden Hydranten und stürzte. Der Mann fiel mit seinem Kopf auf den Asphalt. Dabei brach ein Teil des Helms ab und verursachte eine Platzwunde. Der Biker wurde durch die eingesetzten Beamten und den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden. |elz

