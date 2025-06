Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach Hebborn - Zwei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag (24.06.), 16:00 Uhr, und dem gestrigen Mittwoch (25.06.), 10:00 Uhr, wurden im Stadtteil Hebborn aus einem Pkw im Amselweg und einem Transporter in der Romaneyer Straße mehrere Gegenstände entwendet.

Laut Angaben der Geschädigten und Inaugenscheinnahme der Spurenlage durch die alarmierte Polizei verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den beiden Fahrzeugen.

So wurde bei einem Pkw der Marke Mercedes-Benz im Amselweg das hintere rechte Dreiecksfenster eingeschlagen und bei einem Transporter der Marke VW in der Romaneyer Straße eine halbkreisrunde Öffnung oberhalb des Türgriffs in die Schiebtür geschnitten.

Aus dem Pkw wurde eine Tasche inklusive Inhalt entwendet, darunter ein Tablet, Kopfhörer sowie Bargeld. Aus dem Transporter wurden Werkzeuge aus dem Laderaum entwendet.

Die Schadenssumme beläuft sich insgesamt auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei nahm jeweils eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auf. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (md)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell