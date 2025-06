Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Verletzte nach Kollision im Kreuzungsbereich

Wermelskirchen (ots)

Gestern Nachmittag (25.06.), gegen 17:00 Uhr, ist es auf der L 101 in Höhe der Kreuzung Sonne zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 48-jährige Wermelskirchenerin befuhr in ihrem Pkw der Marke Mitsubishi die L 101 aus Richtung Kreckersweg kommend in Fahrtrichtung Dreibäumen und beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf die L 157 in Richtung Hinterhufe abzubiegen.

Dabei kam ihr ein 34-jähriger Wermelskirchener mit seinem Pkw der Marke BMW entgegen, der auf der L 101 in Gegenrichtung unterwegs war.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist zu vermuten, dass die Fahrerin des Pkw Mitsubishi die Geschwindigkeit des Pkw BMW im Gegenverkehr falsch eingeschätzt hat und es aus diesem Grund beim Abbiegevorgang zu einer Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs gekommen ist.

Es kam zu einer Kollision der beteiligten Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wodurch beide beteiligten Personen verletzt worden sind. Zeugen alarmierten umgehend Polizei und Rettungsdienst zur Unfallstelle.

Beide Verletzten wurden nach kurzer Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach vorläufigen Informationen wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung am gleichen Tag aus dem Krankenhaus entlassen. Der Fahrer des BMW wurde schwer verletzt, da er aufgrund seiner Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde.

Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 10.000 Euro geschätzt. Beide Pkw mussten anschließend durch beauftragte Fachunternehmen abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle rund 2 Stunden gesperrt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis