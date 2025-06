Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath

Bergisch Gladbach - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten zweimal mehrere tausend Euro

Rösrath / Bergisch Gladbach (ots)

Betrüger haben sich am gestrigen Dienstag (24.06.) als Bankmitarbeiter ausgegeben und gleich zweimal mehrere tausend Euro erbeutet. Am Nachmittag erschien zunächst eine 63-jährige Rösratherin bei der Polizeiwache Overath / Rösrath und erstattete eine Anzeige. Laut ihr erhielt sie ungefähr vor zehn Tagen einen Brief der "apoBank", indem sie dazu aufgefordert wurde, ihre TAN-App zu aktualisieren.

Gestern gegen 11:00 Uhr erhielt sie einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der "apoBank", welcher sich auf den Brief bezog und der Dame mitteilte, dass nun betrügerische Abbuchungen getätigt oder vermerkt seien. Da auch die Telefonnummer im Display mit der Rufnummer der Bank übereinstimmte, glaubte die Rösratherin dem unbekannten Anrufer zunächst und gewährte ihm Zugriff auf die TAN-App. In dem Glauben die Abbuchungen rückgängig zu machen, wurden diverse Überweisungen getätigt. Als der Betrug bei einem anschließenden Rückruf der Rösratherin bei der Bank auffiel, war bereits ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden.

Einen ähnlichen Ablauf musste ein 69-jähriger Bergisch Gladbacher am gleichen Nachmittag den Polizeibeamten der Polizeiwache Bergisch Gladbach berichten. In diesem Fall bekam der Mann zuvor eine E-Mail der Stadtsparkasse Düsseldorf, in der ihm mitgeteilt wurde, dass man ihn innerhalb der nächsten 24 Stunden telefonisch kontaktieren würde. Bei dem gestrigen Anruf teilte man auch ihm mit, dass von seinem Konto mehrere Fehlbuchungen korrigiert werden müssten. Per Fernzugriff wurden insgesamt drei Überweisungen getätigt. Als der Bergisch Gladbacher wenige Minuten später misstrauisch wurde und das Telefonat beendete, erbeuteten die Betrüger bereits einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen, bei denen Kriminelle versuchen, durch Fernzugriff auf Bankkonten Gelder zu erbeuten. Dabei geben sie sich oft als Mitarbeiter von Banken aus und versuchen mit angeblich sehr dringenden Anliegen, wie beispielweise angeblichen Fehlbuchungen, Druck aufzubauen. Bankangestellte würden Sie jedoch niemals telefonisch zur Herausgabe von Geld oder Zugangsdaten auffordern oder einen Fernzugriff auf ihren privaten Rechner verlangen.

Sollten Sie eine Beratung zu dieser oder ähnlicher Betrugsmaschen wünschen, stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention jederzeit gerne per Telefon unter der Rufnummer 02202 205-0 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de zur Verfügung. (ch)

