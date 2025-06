Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Büroräume einer Arztpraxis durchwühlt

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in einen Gebäudekomplex in der Fußgängerzone eingestiegen. Sie gelangten durch eine geöffnete Tiefgarage ins Innere und durchwühlten Büroräume einer Arztpraxis, die sich im Keller befinden.

Am Montagabend (23.06.), gegen 18:00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in der Hauptstraße in der Fußgängerzone. Unbekannte hatten mehrere Spinde einer Arztpraxis im Keller des Gebäudes aufgebrochen. Vor Ort fanden die Beamten verschiedene Dokumente am Boden liegend vor. Die Unbekannten waren offenbar durch eine geöffnete Tiefgarage in den Keller des Gebäudes gelangt. Sie haben nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts entwendet.

Wer zwischen Freitagnachmittag (20.06.), 16:00 Uhr, und Montagabend, 18:00 Uhr, etwas Verdächtiges im Umfeld des Gebäudes gesehen hat, meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202-205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell