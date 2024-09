POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Messenger-Betrug

Augsburg (ots) - Göggingen - Am vergangenen Freitag (27.09.2024) zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Fahrertür eines Autos auf einem Parkplatz eines Restaurants in der Gögginger Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. Lechhausen - Am gestrigen ...

