Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Täter flüchten nach Einbruch in Büro eines Automobilhändlers

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (27.06.), gegen 04:00 Uhr, sind zwei maskierte Täter in das Büro eines Automobilhändlers in der Dellbrücker Straße im Stadtteil Hand eingebrochen.

Die Polizei wurde zur Tatörtlichkeit gerufen, nachdem die Eigentümer des Geschäftes über ihr Mobiltelefon alarmiert worden waren. Die Täter wurden durch die eingesetzten Polizisten nicht mehr angetroffen und es konnte festgestellt werden, dass sie offenbar die Eingangstür des Büros aufgehebelt hatten.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute und wurden bei Tatausführung von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Es wurde eine Strafanzeige wegen des versuchten Einbruchs aufgenommen und eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Zu beiden Tätern liegt eine detaillierte Beschreibung vor. Der erste Täter ist männlich, circa 30 - 40 Jahre alt, circa 175 - 180 cm groß, weiße Hautfarbe, markantes mageres Gesicht, grauer Kapuzenpullover mit blauer Aufschrift, schwarze Handschuhe, graue Hose mit reflektierenden Elementen, schwarze Schuhe. Sein Mittäter soll ebenfalls männlich und gleich alt sowie gleich groß sein, auch er hat eine weiße Hautfarbe, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Handschuhe, eine blaue Hose und graue Schuhe. Beide Täter sprachen akzentfreies Deutsch.

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

