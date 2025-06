Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Unbekannte entwenden Nissan Qashqai

Burscheid (ots)

In der Nacht zu Samstag (28.06.) entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr einen schwarzen Nissan Qashqai, der durch die Besitzerin in einem Wendehammer in der Straße Müllersbaum in Hilgen abgestellt wurde.

Das seit September 2020 zugelassene Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GL-MJ 1617 hat einen geschätzten Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei stellte beide Fahrzeugschlüssel sicher und leitete eine Fahndung nach dem Pkw ein.

Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder zum Verbleib des Nissan geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell