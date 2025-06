POL-RBK: Odenthal - Einbruch in Apotheke

Burscheid (ots) - In der Nacht zu Samstag (28.06.) entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr einen schwarzen Nissan Qashqai, der durch die Besitzerin in einem Wendehammer in der Straße Müllersbaum in Hilgen abgestellt wurde. Das seit September 2020 zugelassene Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GL-MJ 1617 hat einen geschätzten Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ...

