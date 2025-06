Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250621: Niederkrüchten: Fahrerin und Beifahrerin nach Verkehrsunfall ins Krankenhaus

Kreis Viersen (ots)

In der Nacht zu Samstag, 21.06.2025, kam es um 01.41 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin und ihre Beifahrerin zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Eine 20-jährige PKW-Führerin aus Brüggen prallte aus noch nicht abschließend geklärter Ursache während eines Abbiegevorgangs frontal gegen den Mast eines richtungsweisenden Verkehrsschildes. Sie hatte zuvor die Brüggener Straße aus Richtung Born kommend befahren und beabsichtigt, nach rechts in die Klosterstraße abzubiegen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin schwer, ihre 20-jährige Beifahrerin aus Viersen leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in anliegende Krankenhäuser verbracht. Weitere Fahrzeuge oder Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt. Sollten Sie Hinweise zum Unfall machen können, wenden Sie sich unter der 02162/377-0 an die Polizei in Viersen. /MT (640)

