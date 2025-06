Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Snackautomat aufgebrochen

Soest (ots)

Am Mittwoch, den 11. Juni 2025 gegen 23:33 Uhr, alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei darüber, dass vier Jugendliche einen Snackautomaten am Immermannwall, Ecke Niederbergheimer Straße aufbrachen. Die Zeugen konnten beobachten, wie die Vier zu Fuß in Richtung Grandweg flüchteten. Hier konnten zwei Jugendliche durch die Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest angetroffen werden. Es handelte sich um einen 17-jährigen Welveraner und einen 13-jährigen Soester. In der Kleidung der Jugendlichen konnte Ware aus dem Snackautomaten gefunden werden. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Ein 14-jähriger Lippetaler, sowie ein unbekannter, männlicher Jugendlicher konnten nicht mehr angetroffen werden.

