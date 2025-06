Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub am Bahnhof

Wickede (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde die Polizei gegen 17 Uhr zum Wickeder Bahnhof gerufen. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf zwei Brüder aus Wickede, 16 und 19 Jahre alt. Beide gaben an, soeben von zwei ihnen bekannten jungen Männern angegriffen und geschlagen worden zu sein. Zuvor seien die beiden syrischen Brüder im Bereich des Bahnhofes unterwegs gewesen und von vier ihnen bekannten Personen angesprochen worden. Zwei der Personen hätten den Brüdern Drogen zum Kauf angeboten, was die Beiden jedoch ablehnten. Es kam sofort zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Personen. Der Streit eskalierte und einer der beiden "Verkäufer" schlug dem 19-Jährigen mit der Faust in das Gesicht, riss ihm seine Tasche vom Körper, in der sich ein dreistelliger Geldbetrag befand. Der andere "Verkäufer" soll den 19-Jährigen geschubst und mit einer PTB-Waffe zweimal auf ihn geschossen haben. Sein 16-jähriger Bruder sei von den Tätern getreten und mit einem Teleskopschlagstock geschlagen worden sein. Außerdem sei das Mobiltelefon des 16-Jährigen geraubt worden. Aufgrund der Täterbeschreibungen und der bekannten Namen der Beschuldigten, nahmen die Polizeibeamten umgehend weitere Ermittlungen auf. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide Tatverdächtige, ein 15-Jähriger aus Wickede und ein 16-Jähriger aus Möhnesee, beide deutsche Staatsangehörige, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss wurden durch die zuständige Staatsanwaltschaft Arnsberg Durchsuchungsmaßnahmen angeordnet. Ein Teleskopschlagstock sowie Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Das geraubte Mobiltelefon konnte ebenfalls wieder aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat aktuell die weiteren Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung aufgenommen. Die beiden Brüder wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

