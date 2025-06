Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Baumaschinen sind bei Dieben sehr beliebt

Geseke (ots)

Das letzte Pfingstwochenende nutzten unbekannte Täter, um in mehrere Firmenfahrzeuge einzubrechen. In einem Fall war eine Baufirma vom Wickenfeld betroffen. Unbekannte öffneten mit roher Gewalt einen Mercedes Sprinter und entnahmen aus dem Innenraum u.a. eine Motorflex, einen Bohrhammer, einen Laser, sowie eine Handkreissäge und ähnliches. Der Wert der Beute wird auf einen vierstelligen, niedrigen Betrag beziffert.

Auf gleiche Weise wurden drei Fahrzeuge einer Firma für Energietechnik in Langeneicke, Am Lülingsbusch, geöffnet. Bauwerkzeug wie Bohrhammer, Fräsmaschine, Akkuschrauber, Winkelschleifer, etc. fiel den Tätern hier in die Hände. Auch hier wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell