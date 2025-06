Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Werkzeuge aus Handwerkerfahrzeug entwendet

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 20. Mai, 0 Uhr und dem 10. Juni, 19:50 Uhr zwei Transporter gewaltsam auf, die auf einem Parkplatz in der Straße "An der Gärtnerei" abgestellt waren. Aus dem dort geparkten Renault Master entwendeten die Täter mehrere Baumaschinen. Unter anderem zwei Rüttelplatten, zwei Stampfer und mehrere Akkuschrauber und Bohrmaschinen. Ob aus dem zweiten gewaltsam geöffneten Mercedes Sprinter Werkzeuge entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Vermutlich transportierten die Unbekannten das Diebesgut mit einem Fahrzeug ab. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

