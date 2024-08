Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher machen Beute

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bisher unbekannte Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in Werste und Lohe ihr Unwesen getrieben.

So verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 15 Uhr bis Samstag, 9.30 Uhr Zutritt zu dem Garten eines Wohnhauses. Anschließend brachen die Unbekannten über ein Glaselement in das Wohnhaus in der Dornenbreite ein, durchsuchten dieses und entwendeten anschließend eine Kamera. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 13 Uhr suchten Kriminelle außerdem ein Wohnhaus in der Straße "Im Flachssiek" in Lohe heim. Nachdem sie in das Haus auf bisher unbekannte Weise eingedrungen waren, war offenbar die Entwendung von Schmuck das Ziel. Mit dem flüchteten die Täter schließlich von Ort und Stelle.

Hinweise zu beiden Taten bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell