Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Mobiltelefon-Geschäft - Smartphones und Bargeld gestohlen

Viersen (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 04.30 Uhr, brachen drei Unbekannte in ein Mobiltelefon-Geschäft auf der Hauptstraße in Viersen ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstür und stahlen aus dem Geschäft ausgestellte Mobiltelefone und die Kasse. Die flüchteten in Unbekannte Richtung. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das KK 2 über die 02162/377-0. /wg (637)

