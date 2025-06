Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Einbruch in Kiosk - Diebe stehlen Tabakwaren

Grefrath (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 03.20 Uhr, brachen zwei Unbekannte in einen Kiosk auf der Hohe Straße in Grefrath ein. Sie warfen mit einem Gullideckel die Scheibe der Eingangstür ein und stahlen aus dem Kiosk Tabakwaren. Zeugen, die durch den Krach wach geworden waren, berichteten von einem schwarzen Kleinwagen, der kurz nach dem Einbruch mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Umstraße flüchtete. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige und den schwarzen Pkw. Die Rufnummer: 02162/377-0. /wg (634)

