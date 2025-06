Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Männer entdecken Kiosk-Dieb

Willich-Schiefbahn (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden drei junge Männer von einem unbekannten Mann mit Pfefferspray besprüht. Die drei Männer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren waren zu Fuß auf der Hochstraße unterwegs, als sie an einem Kiosk vorbeikamen und einen beschädigten Rollladen bemerkten. Kurz darauf entdeckten sie einen unbekannten Mann im Inneren des Kiosks. Als sie ihn ansprachen, forderte er sie zunächst auf zu gehen. Dann trat er plötzlich heraus und sprühte unvermittelt Pfefferspray in ihre Richtung. Die drei Männer wurden bei dem Angriff nicht verletzt. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Königsheide. Die Zeugen beschrieben den Mann wie folgt: Er war etwa 180 cm groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und trug schwarze Ober- und Unterbekleidung sowie eine Kapuze. Er sprach akzentfreies Deutsch, trug eine weiße FFP2-Maske und hatte ein Brecheisen sowie Pfefferspray in den Händen. Haben Sie Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann? Dann wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (632)

