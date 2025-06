Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei stoppt Roller ohne Kennzeichen

Nettetal-Breyell (ots)

Am Dienstag, stellte ein Streifenteam gegen 13 Uhr einen Rollerfahrer fest, welcher von der Lindenallee in Richtung Ritzbruch/ "Am Kastell" fuhr. Da an dem Roller kein Kennzeichen befestigt war, sollte der Rollerfahrer angehalten und kontrolliert werden. Die Anhaltesignale der Polizei ignorierte der junge Rollerfahrer jedoch und setzte seine Fahrt riskant fort. Unteranderen fuhr er mit seinem Roller durch den Friedhof in Breyell. Da die Einsatzkräfte auch für kurze Zeit den Sichtkontakt zu dem unbekannten verloren, wurde ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung hinzugerufen. Auf dem Sprinkelhofer Weg entdeckte das Team der Polizei den Roller, welcher in einer Böschung lag. Einige Meter weiter fanden sie auch den Rollerfahrer, welcher sich vergeblich versuchte, zu verstecken. Der 17-jährige Rollerfahrer aus Nettetal wird sich nun wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz verantworten müssen. Außerdem stellten die Einsatzkräfte das Mofa sicher, weil es stellenweise bis zu 50km/h gefahren war. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /jk (631)

