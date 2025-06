POL-VIE: Stromkasten eines Krans brennt - Haben Sie Hinweise

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 7:30 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Viersen befuhr die Straße "An der Kleinbahn" (K2) in Richtung Niederlande. An der Kreuzung zum Deller Weg beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 45-jährigen Rollerfahrer aus Geldern, der aus Richtung Niederlande in Fahrtrichtung ...

