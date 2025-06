Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Fußgänger angefahren - Pkw flüchtet

Kempen (ots)

Am Dienstag lief ein 58jähriger Kempener gegen 17:00 Uhr über den Stendener Weg von St. Hubert in Richtung Kempen. Von hinten näherte sich ein Pkw, der offenbar mit einer nicht angemessenen Geschwindigkeit auf dem schmalen Weg in gleicher Richtung unterwegs war. Der Geschädigte musste daraufhin zur Seite springen und stürzte in ein angrenzenden Feld, wobei er sich leicht verletzte. Es kam offenbar zu einer leichten Berührung mit dem Pkw. Der Pkw flüchtete anschließend in Richtung Kempen. Das Fahrzeug wird als schwarzer Kleinwagen beschrieben. In dem Pkw sollen sich zwei männliche Personen befunden haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-3770 zu melden. /br (628)

