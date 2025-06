POL-VIE: Schwerer Unfall mit Linienbus - Mehrere Menschen verletzt

Kreis Viersen (ots) - Mehrere Brände am Wochenende, beschäftigen die Polizei. Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr kam es in der Gerberstraße in Viersen-Rahser zu einem Brand in einer Trafostation. Vermutlich war ein Kurzschluss die Ursache des Feuers. Ein weiterer Brand wurde am späteren Abend gegen 23:20 Uhr in der Parkstraße in Viersen entdeckt. Ein aufmerksamer Zeuge meldete einen Balkonbrand. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar, eine Brandstiftung konnte ...

