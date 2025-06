Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brände am Wochenende

Kreis Viersen (ots)

Mehrere Brände am Wochenende, beschäftigen die Polizei. Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr kam es in der Gerberstraße in Viersen-Rahser zu einem Brand in einer Trafostation. Vermutlich war ein Kurzschluss die Ursache des Feuers. Ein weiterer Brand wurde am späteren Abend gegen 23:20 Uhr in der Parkstraße in Viersen entdeckt. Ein aufmerksamer Zeuge meldete einen Balkonbrand. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar, eine Brandstiftung konnte jedoch ausgeschlossen werden. Am Sonntagmorgen kam es außerdem in Bracht kurz vor 6:00 Uhr zu einem Dachstuhlbrand. Nach ersten Erkenntnissen wurde dieser vermutlich durch einen Blitzeinschlag ausgelöst. /jk (625)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell