Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen/Viersen: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Hinweise

Brüggen/Viersen (ots)

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser beschäftigen die Polizei. Zwischen Samstag, 14. Juni, 17 Uhr, und Montag, 16. Juni, 15 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße "Alter Postweg" in Brüggen eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person drang in das Haus ein und durchwühlte mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag, 15. Juni, gegen 17 Uhr und Montag, 16. Juni, 10:30 Uhr in der Rahserstraße in Viersen-Rahser. Auch hier gelangte mindestens eine unbekannte Person in das Haus und entwendete Werkzeug. Personen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (626)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell