Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7:30 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Viersen befuhr die Straße "An der Kleinbahn" (K2) in Richtung Niederlande. An der Kreuzung zum Deller Weg beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 45-jährigen Rollerfahrer aus Geldern, der aus Richtung Niederlande in Fahrtrichtung Kaldenkirchen unterwegs war. Der Gelderner erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Angehörigen wurden informiert und von Notfallseelsorgern und dem polizeilichen Opferschutz betreut. Die Unfallaufnahme wurde von einem spezialisierten Team aus Kleve begleitet. Für die Dauer der Maßnahmen blieb die Straße bis etwa 12.30 Uhr voll gesperrt. /jk (629)

