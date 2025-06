Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwerpunktkontrolle Eigentumskriminalität- Bilanz des gestrigen Tages

Kreis Viersen (ots)

Mit regelmäßigen Kontrollen geht die Polizei Viersen gegen Einbruchskriminalität vor. Im Fokus stehen besonders der Diebstahl aus Kraftfahrzeugen und der Fahrraddiebstahl. Am Dienstag kontrollierten mobile und stationäre Teams Kreisweit, verstärkt in den Kommunen Nettetal, Kempen und Viersen. Die etwa 40 Einsatzkräfte kontrollierten über 130 Fahrzeuge und fast 150 Personen. Sie ahndeten 17 Verstöße mit einem Verwarnungsgeld oder eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. In Viersen kontrollierte ein Einsatzteam einen 18-jährigen Viersener. Er war auf einem E-Scooter unterwegs, der keine Versicherungsplakette hatte. Da sich der Verdacht ergab, dass der Viersener unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war, wurde ihm später eine Blutprobe entnommen. Die Einsatzkräfte stellten den E-Scooter sicher. Kontrolle ist die eine Seite, Prävention die zweite. Sparen Sie beim Kauf eines Pedelecs nicht an der Sicherheit. Informieren Sie sich beim Fachhändler über stabile Bügel - oder Klappschlösser oder nutzen Sie Panzerkabel. Schließen Sie ihr Rad mit dem Rahmen an festen Gegenständen wie einem Fahrradständer oder einer Laterne an. Notieren Sie sich die Rahmennummer und machen sie Bilder von Ihrem Rad. Wenn Sie einen Fahrraddiebstahl beobachten, informieren Sie uns über die 110. /wg (633)

