POL-PDMY: LKW-Unfall - Fahrer verlor kurzzeitig das Bewusstsein

Polch (ots)

Am 20.05.2025, befuhr gegen 14:44 Uhr, ein LKW, Mercedes-Benz, mit Anhänger (beladen mit einem Radlader) die Straße "Im Gohl", in Höhe der Hausnummer 17 und beabsichtigte nach links auf ein Firmengelände abzubiegen. Dem 65-jährigen Fahrzeugführer wurde plötzlich schwindelig und er verlor kurzzeitig das Bewusstsein. In der Folge kam das Fahrzeuggespann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Heck eines parkenden PKW, Opel. Dieser wurde mit der Front gegen einen großen Begrenzungsstein geschoben. Der LKW fuhr weiter und durchbrach den Zaun des angrenzenden Grundstücks und kam im Graben zum Stehen. Beim Unfallhergang wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und wurde durch das DRK zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Mayen gebracht. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

