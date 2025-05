Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Jagdwilderei

Dedenbach (ots)

Am Dienstag, den 13.05.2025, wurde der Polizei ein totes Reh gemeldet, welches neben einem asphaltieren Feldweg in der Nähe der Ortslage Dedenbach lag. Das Tier wies mehrere Bissverletzungen auf, die vermutlich durch einen Hund verursacht worden sein dürften. Es ist davon auszugehen, dass das Tier den Verletzungen erlag und in den frühen Morgenstunden des 13.05.2025 angegriffen wurde. Die Kripo Mayen bittet daher um Hinweise zu Personen und Fahrzeugen, die zur Tatzeit an der Örtlichkeit aufgefallen sind. Hinweise werden telefonisch unter der Telefonnummer 02651/801-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell