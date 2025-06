Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Räuberischer Diebstahl kurz vor Feierabend

Viersen-Dülken (ots)

Täter flüchten mit Auto von Supermarkt-Parkplatz. Wer hat den silberfarbenen Kleinwagen beobachtet, der kurz vor 22 Uhr am Mittwochabend vom Bruchweg in Dülken flüchtete? In diesem saßen mindestens drei Personen. Zwei von ihnen waren gegen 21.50 Uhr aus der Kaufland-Filiale mit einer vollgepackten Adidas-Sporttasche rausgerannt, durch den Eingangsbereich und ohne zu bezahlen. Dabei schubsten sie eine Mitarbeiterin zur Seite und stiegen in den Kleinwagen, der vor dem Geschäft wartete. In der Tasche befanden sich vermutlich Spirituosen. Für Hinweise ist das Kriminalkommissariat 2 erreichbar über die 02162/377-0. /wg (635)

