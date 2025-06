Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Tageswohnungseinbrecher schlagen Scheibe ein

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 11.30 und 16.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Ingerstraße in St. Tönis ein. Der oder die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten im gesamten Haus Schränke und Schubladen. Die Beute: Modeschmuck und Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (638)

