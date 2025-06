POL-RBK: Leichlingen - Bewohnerin wird von Einbrechern aus dem Schlaf gerissen

Bergisch Gladbach (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwei Fahrzeuge in Bergisch Gladbach aufgebrochen. Bei beiden Fahrzeugen waren die Scheiben eingeschlagen worden. In einem Fall gingen die unbekannten Täter leer aus, in dem anderen Fall erbeuteten sie Werkzeug. Am Sonntag (29.06.) wurde die Polizei in die Paffrather Straße gerufen. Dort fand sie einen geparkten Pkw vor, dessen hintere Scheibe auf der ...

