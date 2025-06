Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Emmastraße - 30-Jähriger von Räubertrio brutal überfallen - Ermittlungserfolg - Drei Tatverdächtige festgenommen

Düsseldorf (ots)

Montag, 21. April 2025, 22:55 Uhr

Wie bereits mit Meldung von Montag, 29. April 2025, berichtet, wurde am 21. April ein 30-Jähriger in Oberbilk auf der Emmastraße Opfer eines brutalen Räubertrios. Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf fahndeten unter anderem mit einem Zeugenaufruf nach den drei Straßenräubern. Siehe auch: https://www.presseportal.de/print/6022365-print.html

Bedingt durch Zeugen, die dem Aufruf folgten, und akribischen Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 und Einsatzteams der Personenfahndung konnten drei Tatverdächtige im Alter von 22, 27 und 28 Jahren, in Düsseldorf und Neuss in der letzten Woche mit Haftbefehl festgenommen werden. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell