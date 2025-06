Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 40 - Verkehrsunfall bei Mülheim an der Ruhr - Pkw überschlägt sich - Eine lebensgefährlich verletzte Person

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 15. Juni 2025, 07:40 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der A 40 bei Mülheim an der Ruhr verlor der Fahrer eines Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Er und zwei weitere Insassen erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Es ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum beim Fahrer.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 19-jähriger Bochumer mit seinem Opel Corsa auf der A 40 in Richtung Dortmund. Insgesamt war das Fahrzeug mit drei Personen besetzt. In Höhe der Anschlussstelle Mülheim an der Ruhr geriet der Pkw vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel überschlug sich und blieb abseits der Fahrbahn auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 20-jährige Beifahrer aus Bochum wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und die 20-jährige Mitfahrerin aus Oberhausen erlitten schwere Verletzungen. Während der Unfallaufnahme, die durch die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams durchgeführt wurde, ergab sich der Verdacht auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum beim 19-Jährigen. Ihm wurden Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

